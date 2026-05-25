Обвиняемый в мошенничестве будет экстрадирован из Украины в Азербайджан.

Об этом говорится в информации пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, после запроса Генеральной прокуратуры в Генеральную прокуратуру Украины и предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами, по итогам проведенных переговоров была достигнута договоренность об экстрадиции в Азербайджан гражданина Азербайджанской Республики Джаббарова Шахлара Гянаят оглу.

По уголовному делу, предварительное следствие по которому ведет Насиминское районное управление полиции, Шахлар Джаббаров обвиняется в совершении мошенничества повторно и с причинением крупного ущерба.

В связи с этим было принято решение о привлечении Шахлара Джаббарова в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а поскольку он скрывался от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку он был объявлен в международный розыск. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Украины.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по доставке Шахлара Джаббарова в нашу страну.

В то же время Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнерскими структурами с целью установления местонахождения разыскиваемых лиц в иностранных государствах и их доставки в Азербайджанскую Республику.