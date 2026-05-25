Грузия экстрадирует в Азербайджан гражданина Турции, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Генеральная прокуратура, Осман Кая будет экстрадирован на основании договорённости, достигнутой по итогам переговоров между генеральными прокуратурами двух стран в соответствии с международными процедурами.

В рамках уголовного дела, предварительное следствие по которому ведется Управлением следствия и дознания Главного управления полиции города Баку, Кая обвиняется в совершении мошенничества, совершенного неоднократно и с причинением ущерба в крупном размере.

В связи с этим принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Поскольку он скрывался от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку был объявлен его международный розыск. Впоследствии он был выявлен и задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются меры по его доставке в Азербайджан.