Председатель КНР Си Цзиньпин резко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити за ремилитаризацию страны во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Си Цзиньпин стал говорить громче и раздраженнее, обсуждая Японию. Это удивило американских чиновников, поскольку ранее эта тема не обсуждалась. Несколько человек заявили, что словесная атака Си Цзиньпина стала самой острой частью двухдневной встречи лидеров.

В ответ Трамп заявил, что Японии следует укреплять безопасность из-за угрозы со стороны Северной Кореи. При этом неясно, упоминал ли он Китай в контексте безопасности Японии.

Посольство КНР в США не прокомментировало слова Си Цзиньпина, но заявило, что японские правые силы подрывают региональный мир и призвало Токио отказаться от политики ремилитаризации и улучшать отношения с соседями.