Завершено расследование пожара, произошедшего 21 ноября 2025 года в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли три человека и пострадали 25 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По данному факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что директор стоматологической клиники «Loft Dent», расположенной на первом и подвальном этажах здания, Бахруз Пашаев 1986 года рождения нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности. В результате этого погибли три человека, 25 получили травмы, а квартирам в доме был причинен материальный ущерб.

На основании собранных доказательств Бахрузу Пашаеву предъявлено окончательное обвинение по статье 225.3 Уголовного кодекса Азербайджана — нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

По решению суда в отношении Пашаева избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие завершено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.