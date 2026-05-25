Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направили поздравление президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая — Дня независимости Азербайджана.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с Днём независимости.

С большим удовлетворением отмечаю высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном, которое успешно развивается по различным направлениям. Я твердо уверен, что наши отношения и впредь будут развиваться и укрепляться во благо двух братских народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу — мира, прогресса и устойчивого благополучия», — говорится в поздравлении Гурбангулы Бердымухамедов.

В поздравлении Сердара Бердымухамедова говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с Днём независимости.

Азербайджан в настоящее время стремительно развивается, демонстрируя значительные достижения в экономике, инфраструктуре и культуре, а также играя важную роль в укреплении международного сотрудничества.

С большим удовлетворением отмечаю, что отношения между Туркменистаном и Азербайджаном, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, приобретают всё более динамичный и последовательный характер. Мы выражаем готовность продолжать тесное сотрудничество во благо благополучия наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу — мира, спокойствия и процветания».