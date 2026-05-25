В Азербайджане продолжается процесс восстановления и изменения исторических топонимов.

Об этом заявил президент Азербайджанская национальная академия наук академик Иса Габиббейли на республиканской конференции «Родной язык: идентичность и будущее», передаёт Азертадж.

По словам академика, процесс восстановления искажённых азербайджанских топонимов продолжается. Он отметил, что в ближайшее время в Губинском районе были изменены названия трёх сёл решением Комиссии по топонимии.

«Жители села Владимировка в Губе обратились в Милли Меджлис с предложением переименовать его в “Эльбир”. Это название отражает единство народа и имеет значение как новое слово для языка. Ранее существовали названия сёл вроде Алексеевка, Николаевка, а также топонимы, отражающие большевистскую идеологию. За последние 10 лет Комиссия изменила более 50 таких названий, приведя их в соответствие с исторической и национальной памятью», — отметил он.