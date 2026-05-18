США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде.

По его информации, США, в отличие от своих предыдущих предложений, в новом варианте согласились на то, чтобы в период переговоров приостановить нефтяные санкции против Ирана. Собеседник отметил, что Тегеран в свою очередь настаивает на снятии всех санкций в то время, как Вашингтон готов на отмену санкций Минфина США до момент достижения окончательного соглашения.