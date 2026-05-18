Министерство энергетики Азербайджана и Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции подписали Меморандум о взаимопонимании о техническом сотрудничестве в области энергоэффективности зданий.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку, совместно с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым была проведена встреча с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, президентом COP31 Муратом Курумом.

«Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество расширяется не только в направлении энергетической безопасности, но и в направлении энергоэффективности, являющейся одним из основных столпов энергетического перехода», — отметил он.