Пакистан разместил на территории Саудовской Аравии эскадрилью истребителей, 8 тыс. военнослужащих и систему ПВО в рамках договора об оборонном сотрудничестве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Исламабад направил в королевство порядка 16 истребителей JF-17 Thunder совместного китайско-пакистанского производства, 2 эскадрильи беспилотников, а также китайскую систему ПВО HQ-9.

Источники Reuters утверждают, что вся техника обслуживается пакистанскими военными, а финансирование операции осуществляет Эр-Рияд. Как отмечает агентство, развертывание сил происходит на фоне конфликта вокруг Ирана, при этом Пакистан одновременно выступает одним из ключевых посредников в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.