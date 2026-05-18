С учетом форс-мажорной ситуации, возникшей в связи с неблагоприятными погодными условиями, 14 июня 2026 года в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе будет повторно проведена вторая попытка вступительного экзамена в магистратуру.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центр Азербайджана.

В данном экзамене смогут принять участие бакалавры, прошедшие регистрацию на экзамен, состоявшийся 17 мая. Эти бакалавры смогут пройти регистрацию на экзамен 21–23 мая через ссылку, которая будет размещена на сайте Центра.