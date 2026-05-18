По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения в рамках проекта «Социальный партнёр» для социально уязвимых групп населения — в особенности для получателей пенсий по возрасту, инвалидности и потере кормильца, семей шехидов, ветеранов и участников войны, а также лиц, получающих компенсации и адресную государственную социальную помощь, — предоставляются специальные скидки в выбранных магазинах, аптеках и клиниках по всей стране (список участвующих учреждений размещён на сайте socialterefdash.az).

Основная цель проекта — содействовать снижению повседневных расходов этих категорий населения и повышению их социального благосостояния.

В рамках интеграции электронных услуг Министерства труда и социальной защиты населения в платформу «mygov» в приложение также был добавлен специальный скидочный штрихкод. Теперь граждане могут пользоваться услугами «e-Sosial», включая пенсионный скидочный штрихкод «Социального партнёра», через мобильное приложение «mygov».

Для получения скидок гражданам достаточно скачать мобильное приложение «mygov», пройти регистрацию и перед оплатой предъявить на кассе отображаемый в приложении пенсионный штрихкод «Социальный партнёр».