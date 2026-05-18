Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану стоит его бояться. Об этом республиканец сообщил израильскому Channel 13.

«Иранцам следует бояться, я думаю, им следует остерегаться меня», — сказал он.

В Truth Social Трамп опубликовал изображение карты Ближнего Востока с Ираном в центре, к которому направлены красные стрелки со стороны соседних стран, включая Ирак, ОАЭ, Оман, Пакистан и Афганистан.

До этого глава Белого дома выложил сгенерированное ИИ изображение, на котором он в футболке ВМС США окружен кораблями. Подпись гласит: «Это было затишье перед бурей».