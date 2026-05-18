Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что проведение Всемирного форума городов в Баку стало одним из самых значимых международных событий для Азербайджана после COP 29.

По его словам, форум объединил более 45 тысяч участников со всего мира, включая около 100 глав государств и руководителей международных организаций.

«Это действительно мега-мероприятие для Азербайджана. Всё, что связано с развитием новых городов, устойчивой архитектурой и зелёной урбанистикой, сегодня имеет огромное значение. Нам особенно повезло, что Sea Breeze стал одним из ярких примеров того, как должны строиться современные города будущего — экологичные, комфортные и ориентированные на человека», — отметил Агаларов.

Он подчеркнул, что благодаря форуму у проекта Sea Breeze появилась еще одна уникальная возможность представить международной аудитории мастер-план развития территории, архитектурные концепции и масштабные инфраструктурные проекты.

«Мы очень рады, что смогли представить большой и масштабный стенд, который вызвал значительный интерес у гостей форума. Уверен, что Sea Breeze станет одним из ярких мировых примеров правильного подхода к строительству новых городов», — сказал президент Agalarov Development.

Говоря о дальнейших планах компании, Эмин Агаларов отметил, что проект продолжает активно развиваться.

«Сегодня уже построены и введены в эксплуатацию несколько миллионов квадратных метров недвижимости. Ещё более 4 миллионов квадратных метров находятся в стадии строительства, что делает проект одним из самых заметных на мировой арене. Мы продолжаем сотрудничать с лучшими архитекторами мира и создавать максимально комфортную среду для будущих резидентов и гостей Sea Breeze», — подчеркнул он.

По словам главы компании, в преддверии летнего сезона в Sea Breeze была значительно расширена инфраструктура.

«Мы высадили ещё больше растений, создали новые прогулочные зоны, бассейны и продолжили развитие инфраструктуры, благодаря которой Sea Breeze стал узнаваемым брендом. Для нас важно, чтобы люди чувствовали себя здесь максимально комфортно, получали высокий уровень сервиса и находились в экологичной, продуманной и современной среде», — добавил Агаларов.