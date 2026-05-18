История человечества — это не только прогресс и триумф свободы. Это ещё и череда чудовищных преступлений тоталитарных режимов, которые, прикрываясь идеологией, безжалостно уничтожали целые народы. 18 мая 1944 года стал одним из самых чёрных дней в этой летописи варварства. В тот день сталинская машина смерти начала операцию по полному изгнанию крымскотатарского народа с его исторической земли. Это был не просто акт репрессий — это был акт государственного террора, направленный на уничтожение народа как такового.

Ранним утром 18 мая 1944 года отряды НКВД окружили татарские сёла и города. Людям, многие из которых только что потеряли отцов и сыновей на фронтах Великой Отечественной, давали считанные минуты на сборы. Никакого права, никакой жалости — только приказ. За три дня из Крыма вырвали с корнем почти 194 тысячи человек. Их, как скот, загоняли в товарные вагоны и отправляли в пустыни Средней Азии, на холод Урала и Сибири.

В пути и в первые годы ссылки погибли десятки тысяч — от голода, тифа, холода и отчаяния. Особенно жестоко пострадали дети, старики и женщины. Советская власть цинично обвинила весь народ в «предательстве», хотя тысячи крымских татар сражались в Красной армии и партизанских отрядах. Это было классическое сталинское коллективное наказание — когда за вину отдельных людей уничтожают целый этнос.

Сегодня мы называем вещи своими именами: это был геноцид. Его признали Украина, Литва, Латвия, Канада и другие страны. Но для жертв это уже не имеет значения. Они потеряли родину навсегда.

Эта трагедия не была уникальной. Сталинский режим с такой же безжалостностью расправлялся и с другими народами. Депортации подверглись вайнахи, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, турки-месхетинцы…

Понятно, что здесь уже не приходилось говорить о «сотрудничестве с гитлеровцами». К 1944-му году конец гитлеровской Германии был уже предопределен. Советская армия уверенно шла в наступление, западные союзники открыли «второй фронт» в Нормандии, и в Кремле уже задумывались о войне с Турцией и исполнении «главной державный мечты» России — выходу к проливам Босфор и Дарданеллы. А для этого, кроме всего прочего, нужно было ещё и «обезопасить тылы». В представлении «отца народов» это означало депортировать тех, у кого в случае войны с Турцией могло оказаться собственное мнение: крымских татар, месхетинцев, северокавказских тюрков… Вошли в этот список и азербайджанцы, проживавшие на территории Армении. Их трагическая судьба особенно близка по духу к депортированным крымским татарам.

23 декабря 1947 года Сталин лично подписал постановление о депортации азербайджанцев из Армянской ССР. Официально — «добровольное переселение» 100 тысяч человек. На деле — насильственное изгнание. Азербайджанцев вышвыривали из домов, отбирали имущество и отправляли в малярийные болота Кура-Араксинской низменности. По азербайджанским архивным данным, в 1948–1953 годах пострадали десятки тысяч семей. Многие не дожили до нового места.

Но это было лишь началом.

В 1988–1991 годах, уже на фоне распада СССР, произошла вторая, ещё более жестокая волна этнической чистки. Более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных домов под угрозой смерти. Погромы, убийства, изнасилования, поджоги — всё это применялось системно. По официальным азербайджанским данным, погибло 216 человек, включая женщин и детей. К 1991 году Армения очистила себя от азербайджанцев практически полностью. Последнее азербайджанское село Нюведи пало в августе 1991-го. Михаил Горбачев, автор «перестройки», громил со всех трибун Сталина, а сам продолжал его политику. Крымские татары так и не получили право на возвращение. А из Армении планомерно изгоняли азербайджанцев, и советские силовые структуры никак этому не препятствовали. Не было ни «особого положения», ни мер безопасности — ничего. Только страшная трагедия сотен тысяч человек, вся вина которых была только в их национальности.

Общие черты — страшное сходство

И здесь необходимо уже дать политическую оценку. Оба народа испытали на себе одну и ту же логику тоталитарного зла — коллективную вину без суда и следствия. СССР в обоих случаях проводил одну и ту же бесчеловечную политику— сознательное уничтожение этнического присутствия на исторических землях. В обоих случаях имело место циничное использование государства как инструмента этнической чистки. В результате—тысячи погибших и сломанных судеб и поколениями передающаяся травма потерянной родины. Разница лишь в сроках: крымских татар сломали за три дня, азербайджанцев выдавливали десятилетиями. Но суть одна — государственное преступление против человеческого достоинства.

И именно поэтому к тем событиям ещё слишком рано относиться как к истории. В мире, где тоталитарные и авторитарные режимы вновь поднимают голову, память о таких трагедиях приобретает особую остроту. Мы не можем позволить себе комфортное забвение. Депортация крымских татар и изгнание азербайджанцев — это не «исторические эпизоды», а предостережение: когда государство начинает делить людей по этническому признаку и наказывать целые народы, оно перестаёт быть цивилизованным. Оно становится машиной подавления.

Только честное признание этих преступлений, жёсткое осуждение и твёрдая защита прав народов на свою землю и свою идентичность могут предотвратить повторение подобных ужасов. Память — это не слабость. Память — это оружие против будущего варварства.