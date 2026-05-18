Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на пресс-конференции заявил, что вопросы изменения климата и их влияния на городскую среду стали одним из ключевых направлений обсуждений Всемирного форума городов в Баку, сообщает Minval Politika.

По его словам, в рамках WUF13 проводится оценка первых десяти лет реализации Новой программы развития городов, а также формируется взгляд на следующий десятилетний горизонт, который станет основой новой глобальной городской и климатической повестки.

Гулиев подчеркнул, что климатические изменения уже проявляются в повседневной жизни городов. В частности, он отметил необычные погодные условия в Баку во время проведения форума.

«Как человек, выросший в Баку, я никогда не видел такого количества осадков в мае. Это нетипичное явление для нашего города, но сегодня это часть новой климатической реальности, с которой мы должны работать», — отметил он.

По его словам, такие изменения делают особенно актуальными дискуссии о необходимости адаптации городов к климатическим вызовам, повышению устойчивости инфраструктуры и внедрению новых подходов к городскому планированию.

Отдельное внимание Гулиев уделил теме постконфликтного восстановления и масштабной программы реконструкции и реновации, реализуемой Азербайджаном. Он отметил, что страна в короткие сроки прошла через сложный этап комплексного планирования и восстановления на территории 12 городов и сотен населённых пунктов.

По его словам, речь идёт не только о строительстве жилья, но и о создании новой модели качества жизни с применением современных принципов устойчивого и экологичного градостроительства, а также институциональных реформ в сфере управления.

Гулиев сообщил, что на сегодняшний день около 19 тысяч человек уже живут, работают и учатся на освобожденных землях, что свидетельствует о постепенном возвращении населения и восстановлении региона.

Он также отметил интерес международных партнёров к азербайджанскому опыту постконфликтного восстановления. В рамках форума уже состоялись обсуждения с делегациями из ряда стран, включая Сирию и Украину, которые сталкиваются с последствиями конфликтов.

По словам Гулиева, WUF13 становится важной площадкой для обмена практическими решениями по восстановлению территорий и формированию устойчивых городов в постконфликтный период, а также для выработки новых международных подходов к возвращению нормальной городской жизни на пострадавших территориях.