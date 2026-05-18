В ближайшее время все американские военные базы в южной части Персидского залива могут быть «выведены из эксплуатации». Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана полковник Эбрагим Зольфагари.

По его словам, за последние сутки Военно-морские силы Корпус стражей исламской революции (КСИР) не допустили прохождения ни одного судна через Ормузский пролив.

