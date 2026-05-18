Вооруженные силы Беларуси приступили к отработке совместного с Россией взаимодействия по вопросам доставки специальных ядерных боеприпасов, сообщили в Минобороны республики. В тренировках частей боевого применения задействованы как ракетные войска, так и военная авиация.

«Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — говорится в сообщении.

Целью тренировки ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.