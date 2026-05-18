Утром 18 мая экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

Ермак рассказал, что сидел в платной камере и что знает, кто внес за него залог.

10:30 За бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака полностью внесли залог, сообщают украинские СМИ.

«За Ермака внесли уже полную сумму залога — 140 миллионов гривен ($3,1 млн)», — говорится в публикации.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.