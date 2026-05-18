Власти Израиля официально ввели возможность смертной казни для террористов, совершивших теракты в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан). Поправку к директивам безопасности подписал командующий Центральным командованием ЦАХАЛ генерал-майор Ави Блут по указанию министра обороны Исраэля Каца.

Документ обязывает военные суды назначать смертную казнь за атаки с жертвами как основное наказание, допуская пожизненное заключение только при «особых обстоятельствах». Закон распространяется на тех, кто совершает теракты с целью отрицания существования Израиля. Его действие не распространяется на боевиков подразделения «Нухба» ХАМАС, участвовавших в резне 7 октября, в отношении которых действует отдельное законодательство.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что террористы «заплатят самую высокую цену».