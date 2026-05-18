Президент США Дональд Трамп приобрёл долю в сети ресторанов Kura Sushi USA, сообщает Bloomberg со ссылкой на его декларацию о раскрытии финансовой информации.

Как следует из документа, Трамп купил акции Kura Sushi USA 2 февраля, сумма сделки составила от $1 млн до $5 млн. Сеть ресторанов принадлежит одноименной японской компании. Как отмечает Bloomberg, ее акции выросли на 5,4% после публикации сведений об инвестициях Трампа.

В первом квартале 2026 года Трамп или его финансовые консультанты совершили около 3,7 тыс. сделок, включая операции с акциями Nvidia, Apple и Amazon, что вызвало вопросы о возможном конфликте интересов. Представитель компании Trump Organization, принадлежащей президенту, заявил, что активами Трампа управляют сторонние финансовые учреждения, ответственные за все инвестиционные решения. По его словам, ни сам Трамп, ни его семья, ни компания не участвуют в принятии торговых решений.