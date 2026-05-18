Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев заявил, что Азербайджан стремится строить города, ориентированные на человека, качество жизни и устойчивое развитие.

Как сообщает Minval Politika, выступая на пресс-конференции в рамках Всемирного форума городов в Баку, он отметил, что WUF13 предоставляет стране возможность представить собственный опыт и одновременно изучить лучшие международные практики в сфере урбанизации.

По словам Гулиева, проведение форума в Баку отражает стратегический курс Азербайджана на устойчивую городскую трансформацию и расширение международного сотрудничества.

Он подчеркнул, что в стране реализуются масштабные проекты модернизации городов, развивается «зеленая» инфраструктура, ведутся инвестиции в доступное жилье и усиливаются меры по адаптации к климатическим изменениям.

Особое внимание, по его словам, уделяется восстановлению и развитию Карабаха и Восточного Зангезура, где применяются современные подходы устойчивого и экологичного градостроительства.