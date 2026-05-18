20 мая 2026 года в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), проходящей в Баку, по организации Бакинской инициативной группы состоится международная конференция на тему «Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации».

Конференция станет первым международным мероприятием Глобальной молодежной платформы Юга, созданной по инициативе БИГ молодыми людьми, представляющими различные страны мира, сообщает Report.

На конференции впервые будут представлены и представители Молодежного офиса ООН. В мероприятии примут участие члены Глобальной молодежной платформы Юга, представляющие нынешние и бывшие колонии. Среди них — молодые исследователи, специалисты в области международного права, эксперты сферы здравоохранения, представители политических партий и организаций, выступающих за независимость, руководители молодежных организаций и студенты университетов. Всего в конференции примут участие представители 22 стран.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы формирования более сильных и скоординированных механизмов борьбы с продолжающимися последствиями колониализма и неоколониализма среди молодежи из различных регионов, развития сетевого взаимодействия в рамках Глобальной молодежной платформы Юга, а также превращения международной солидарности в реальные и эффективные платформы.

Одновременно состоится обмен мнениями по вопросам более высокого уровня самоорганизации молодежи, выведения системной дискриминации и нарушений прав, с которыми сталкиваются меньшинства, в центр международной повестки, а также продвижения конкретных и результативных международных инициатив по противодействию этим проблемам.

Следует отметить, что процессы урбанизации на территориях, находящихся под колониальным и неоколониальным управлением, сопровождаются серьезными структурными проблемами, социальной неравномерностью и нехваткой инфраструктуры. В Канаке — Новой Каледонии — миграционная политика, проводимая Францией, привела к изменению демографического баланса, в результате чего коренное канакское население оказалось в положении меньшинства и было вытеснено из городских центров на периферию.

Параллельно экономическое преимущество населения европейского происхождения, переселенного на остров, еще больше усилило углубление социально-экономического неравенства. На Бонайре сохраняющиеся последствия колониальной политики Нидерландов в сочетании с растущим давлением туризма и иностранных инвестиций приводят к резкому росту цен на рынке жилья.

Этот процесс серьезно ограничивает для местного населения доступ к приемлемым жилищным условиям и ведет к дальнейшему углублению социального неравенства. На Майотте в результате циклона «Чидо» было разрушено более 90% инфраструктуры, свыше 100 тысяч человек остались без крова и оказались в положении вынужденных переселенцев. На фоне масштабной гуманитарной катастрофы запоздалая и равнодушная реакция французских властей на произошедшее бедствие еще больше усугубила кризис.

Кроме того, 19 мая в 11:00 в павильоне A39 в рамках WUF13 Бакинская инициативная группа организует мероприятие на тему «Несправедливость, порожденная колониальным управлением, и жилищный кризис». В рамках мероприятия участники конференции обсудят социально-экономические последствия колониального и неоколониального управления, структурное неравенство, возникающее в процессах урбанизации, существующие вызовы в сфере обеспечения жильем, а также влияние этих проблем на местное население.