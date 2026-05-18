Шесть из 10 граждан, задержанных по делу об инциденте во время предвыборной агитации партии действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в общине Ташир Лорийской области, арестованы, сообщают армянские СМИ.

Ранее СК сообщил о задержании 10 граждан — сторонники блока «Сильная Армения» воспрепятствовали агитационной кампании правящей партии «Гражданский договор». Уголовное дело возбуждено по статье о воспрепятствовании проведению предвыборной агитации. Позже представитель политической силы Гоар Мелоян заявила, что во время инцидента в рядах сторонников появились провокаторы.

В СК при этом уточнили, что еще одно лицо помещено под домашний арест, в отношении трех пока судебного заседания не было.

Инцидент, после которого были задержания, произошел 16 мая в селе Мецаван укрупненной общины Ташир, где навстречу представителям правящего «Гражданского договора» (во главе с министром обороны Суреном Папикяном, находящимся в отпуске в связи с агиткампанией — ред.) вышли сторонники «Сильной Армении» (партия Самвела Карапетяна). Сторонники Карапетяна включили громкую музыку и начали скандировать «Самвел, Самвел», чтобы заглушить выступление Папикяна.