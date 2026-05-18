Проведение форума в Баку отражает растущую роль Азербайджана в продвижении глобального диалога по вопросам устойчивой урбанизации и расширении международного сотрудничества в регионе.

Об этом заявила на пресс-конференции исполнительный директор Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Ана Клаудия Россбах отметив, что Всемирный форум городов WUF13, стартовавший в Баку, должен стать платформой не только для диалога, но и для конкретных действий по преодолению глобального жилищного кризиса.

Выступая на открытии конференции, Россбах отметила, что сегодня почти 3 миллиарда человек живут в условиях, не соответствующих базовым стандартам, более миллиарда проживают в трущобах, а свыше 300 миллионов человек не имеют жилья.

«Это уже не изолированная проблема, а системный глобальный кризис. Мы сталкиваемся не только с кризисом управления, но и с кризисом инклюзии, устойчивости и человеческого достоинства», — подчеркнула она.

По ее словам, это основа для достижения Повестки устойчивого развития ООН до 2030 года, особенно Цели устойчивого развития №11 — создания устойчивых, безопасных и инклюзивных городов и населённых пунктов.

Она подчеркнула, что главный посыл WUF13 предельно ясен: жильё должно стать центральным элементом интегрированных подходов к развитию базовых услуг, климатических действий, городской мобильности и экономических возможностей.

«Совместно с партнёрами мы работаем над разработкой более устойчивой политики, эффективных институтов и масштабируемых решений, способных принести реальные позитивные изменения на местах.

Однако, несмотря на глобальный консенсус, разрыв между амбициозными целями и их реализацией всё ещё сохраняется. Именно поэтому данный форум является не просто площадкой для дискуссий, а платформой для конкретных действий.

В рамках WUF13 проходят шесть диалогов высокого уровня, более 370 мероприятий с партнёрами, а также глобальная Expo с участием около 380 организаций и институтов. Форум включает Practice Hub, WUF Academy и Hub бизнес-инноваций — пространства, где разрабатываются практические навыки, инновационные решения и новые формы сотрудничества.

WUF13 также усиливает политическое взаимодействие, включая министерские диалоги, которые помогут определить следующую фазу реализации Новой программы развития городов.

Именно сочетание политического диалога, инноваций, повышения потенциала и практического взаимодействия делает WUF13 глобальной платформой для достижения конкретных результатов», — отметила Россбах.