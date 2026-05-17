Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев заявил, что поставки азербайджанского газа в Сербию и строительство совместной газовой электростанции в Нише являются наглядным результатом энергетического сотрудничества двух стран. Об этом он сказал на встрече с предпринимателями в рамках визита президента Сербии Александара Вучича в Азербайджан.

По словам Бабаева, отношения Баку и Белграда носят стратегический характер, а сотрудничество развивается не только в энергетике, но и в сферах инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, туризма и инвестиций.

Министр также отметил важность расширения прямых контактов между бизнес-кругами и сообщил о планах организовать бизнес-миссию азербайджанских компаний в Сербию.