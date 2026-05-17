Советник министра земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Шиоми Хидеюки заявил о возможности создания совместных экспертных платформ с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана для обмена опытом в сфере сейсмоустойчивого строительства. Об этом он сказал Report в кулуарах WUF13.

По словам Хидеюки, Япония обладает большим опытом в области сейсмической безопасности и готова делиться передовыми технологиями с Азербайджаном.

«Если со стороны азербайджанского правительства поступит соответствующая инициатива, мы готовы начать работу в этом направлении», — отметил он.

Японский представитель также подчеркнул, что страна заранее выстраивала систему городского планирования и инфраструктуру с учетом роста населения, и этот опыт может быть полезен для развития азербайджанских городов.