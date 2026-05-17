На полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Азербайджан и Турция планируют подписать новое соглашение в сфере экологии, градостроительства и развития территорий, детали которого пока не раскрываются. Об этом сообщил Report замминистра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут.

По его словам, между Азербайджаном и Турцией уже сформирован высокий уровень координации практически по всем направлениям государственного управления.

«Начиная от оборонной промышленности и заканчивая туристическим сектором, от сельского хозяйства до строительной отрасли — два государства всегда действовали по принципу «один народ — два государства». Наша сфера охватывает вопросы экологии и градостроительства. В этом контексте инвестиции Азербайджана в Турцию, особенно поддержка в период землетрясения, имеют для нас особую ценность», — заявил замминистра.

Замминистра подчеркнул, что Турция активно делится с азербайджанскими коллегами опытом реализации проектов социального жилья и современного градостроительства.

«Как известно, Карабахский регион уже открыт для нового заселения. Поскольку эти территории долгие годы находились под оккупацией, между нашими странами налажено тесное сотрудничество в направлении их восстановления их. По итогам переговоров президентов Азербайджана и Турции все вопросы, требующие решения, детально обсуждаются на профильном уровне», — сказал он.

По словам О.Булута, сотрудничество между странами охватывает как восстановление освобожденных территорий Карабаха, так и реализацию проектов в других регионах Азербайджана, включая Баку.

«Мы намерены и дальше реализовывать проекты, которые будут полезны обеим странам. Здесь речь идет не столько о выгоде, сколько о братстве, стратегическом партнерстве и совместном развитии,» — добавил замминистра.