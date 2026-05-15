В азербайджанском секторе Каспийского моря стартовала первая в регионе программа по изучению площадки для строительства офшорной ветроэлектростанции.

Испанская компания EOLOS начала морскую измерительную кампанию в рамках проекта offshore-ветроэнергетики, который реализуется по соглашению между Министерством энергетики Азербайджана и компанией AGEC.

Речь идет о будущем ветропарке начальной мощностью 200 МВт с возможным расширением до 600 МВт. Для сбора данных в море установлена плавучая LiDAR-система FLS200, которая будет в течение года измерять скорость ветра, волны, течения и другие параметры.

Полученные данные будут использоваться для выбора турбин и проектирования оснований будущей электростанции.

В EOLOS заявили, что это первая offshore-кампания такого рода в регионе Каспийского моря.