Заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил о готовности Братиславы совместно с Азербайджаном работать над преодолением климатических вызовов. Об этом он сказал в кулуарах WUF13 в Баку.

По словам Тарабы, эффективное решение климатических проблем возможно только через международное сотрудничество, поскольку универсальных подходов для всех стран не существует.

Он также отметил, что Словакия придерживается прагматичного подхода к климатической политике и считает важным сохранять баланс между экологическими мерами и экономическими интересами населения.