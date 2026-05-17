Сегодня, 17 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии Илияной Йотовой.

Отметим, что Йотова прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Высокая гостья с удовлетворением вспомнила свою встречу с президентом Азербайджана в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года и проведенные в ходе нее обсуждения.

Президент Болгарии расценила проведение в Азербайджане, в условиях происходящих в мире войн и конфликтов, 13-й сессии Всемирного форума городов, посвященной актуальной теме, как большое событие. Она подчеркнула, что на этом мероприятии Болгарию представляют глава государства, а также руководители более чем 10 различных муниципалитетов страны, мэр города Велико-Тырново, являющегося побратимом города Шуша.

Отметив, что сессия Всемирного форума городов является важной платформой для обсуждения актуальных проблем в этой сфере, гостья поздравила с организацией мероприятия в Азербайджане.

И.Алиев поблагодарил за поздравления.

И. Йотова подчеркнула важность сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в энергетической сфере. В этом контексте он отметил значимость проекта «Кольцо солидарности». Коснувшись культурных и гуманитарных связей, президент Болгарии высоко оценила преподавание болгарского языка в Азербайджане. Она также отметила гуманитарные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Болгарии, побратимские связи Велико-Тырново с городом Шуша, строительство там парка «Шуша».

Илияна Йотова еще раз выразила признательность за поддержку Фондом Гейдара Алиева реставрации Архитектурно-музейного заповедника «Трапезица» в Болгарии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что плодотворное сотрудничество между странами укрепляется на основе взаимного уважения и доверия, были обсуждены перспективы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе в экспорте электроэнергии, в области сельского хозяйства, туризма и других направлениях.

Было затронуто сотрудничество Азербайджана и Болгарии в рамках международных организаций.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.