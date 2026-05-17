Заместитель министра регионального развития Чехии Филип Эндал заявил о большом потенциале сотрудничества с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами и устойчивой инфраструктуры. Как сообщает Report, об этом он сказал на полях WUF13 в Баку.

По словам Эндала, Чехия сегодня сосредоточена на укреплении энергетической устойчивости и развитии технологий для локальных энергосетей, а также обладает серьезными компетенциями в области водного менеджмента и высокотехнологичных решений для зданий.

Он отметил, что многие города сталкиваются либо с избытком осадков, либо с их нехваткой, поэтому эффективное использование и сохранение воды становится одной из ключевых задач современного градостроительства.

Чешский замминистра также положительно оценил идею организации деловой миссии чешских инженеров и застройщиков в Азербайджан для ознакомления с инфраструктурными проектами на освобожденных территориях.