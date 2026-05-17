Экономические связи между Азербайджаном и Сербией должны еще более расшириться. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе выступления на деловой встрече с действующими в Азербайджане предпринимателями в рамках своего визита в страну.

«Надеюсь, что мы найдем новые сферы для нашего сотрудничества между Сербией и Азербайджаном. Потому что, как нет границ у дружбы между нашими странами, так не должно быть границ и у нашего экономического сотрудничества. Считаю, что наш товарооборот должен быть в пять раз больше нынешнего уровня, и думаю, что мы сможем этого достичь», — отметил он.

Президент сообщил, что спа- и горные курорты в Сербии, особенно расположенные в восточной части страны, обладают нетронутой природой: «Сербская сторона стремится привлечь азербайджанских инвесторов в страну и расценивает это как взаимное сотрудничество».

Он добавил, что сербские инвесторы также заинтересованы в инвестировании в Баку и другие регионы Азербайджана.

А. Вучич, подчеркнув развитие дружественных отношений между двумя странами, заявил о наличии больших возможностей для расширения экономического взаимодействия.