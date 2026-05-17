Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи обвинил США в использовании пропагандистской риторики, сравнив действия Вашингтона с принципами Йозефа Геббельса. По его словам, именно политика США и Израиля сорвала дипломатический процесс и привела к эскалации вокруг Ирана.

В публикации в X Багаи заявил, что Вашингтон сначала провоцирует кризисы и конфликты, а затем оправдывает дальнейшую эскалацию лозунгами о «защите мира» и «восстановлении стабильности».

Он также провел историческую параллель с походами римского полководца Гнея Юлия Агриколы, процитировав фразу из Тацита: «Они создают пустыню и называют это миром».