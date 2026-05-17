Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах заявила, что современная мировая ситуация требует более эффективного государственного управления, долгосрочного стратегического планирования и расширения международного сотрудничества в сфере жилищной политики.

Об этом она сказала на панельной дискуссии «Жилищное обеспечение для социальной инклюзивности и искоренения бедности» в рамках WUF13.

По словам Россбах, города сегодня сталкиваются с серьезным давлением из-за климатических изменений, вынужденной миграции, роста стоимости земли и усиления социального неравенства.

«Землю и жилье нельзя рассматривать только как коммерческий ресурс. Они выполняют социальную и экологическую функцию и должны служить общественным интересам. Для создания инклюзивных и устойчивых городов необходимо реформировать жилищные системы. Среди ключевых задач — расширение социального жилья и улучшение доступа к земле и базовым услугам», — подчеркнула она.