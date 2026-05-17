Судьи, ведущие расследование в отношении X, могут запросить ордер на арест ее владельца Илона Маска, если против него будут выдвинуты обвинения и он будет игнорировать вызовы в суд. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

«Если по завершении расследования следственные судьи будут убеждены, что элементы подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения, чтобы Илон Маск мог быть вызван в уголовный суд, и если он не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест в соответствии с законом», — заявила она.

Пока что, по словам прокурора, расследование против X продолжается, им занимаются три следственных судьи. Также она признала, что ее ведомство не получило ответ от Министерства юстиции США на запрос по этому расследованию, однако заверила, что сотрудничество с американской юстицией складывается хорошо по другим делам.