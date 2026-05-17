Для участия в работе Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку прибыли высокопоставленные зарубежные гости.
Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр внешней торговли и экономических связей Сташа Кошарац и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви прибыли с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).
18:35 Так, 17 мая с визитом в страну прибыли председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис аль-Манфи, президент Республики Маврикий Дарамбир Гокуль, заместитель премьер-министра Украины Алексей Кулеба, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили официальные лица Азербайджана.
Всемирный форум продолжится до 22 мая.