Для участия в работе Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку прибыли высокопоставленные зарубежные гости.

Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр внешней торговли и экономических связей Сташа Кошарац и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви прибыли с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

18:35 Так, 17 мая с визитом в страну прибыли председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис аль-Манфи, президент Республики Маврикий Дарамбир Гокуль, заместитель премьер-министра Украины Алексей Кулеба, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили официальные лица Азербайджана.

Всемирный форум продолжится до 22 мая.