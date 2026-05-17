Соединённые Штаты выдвинули Ирану пять условий для продолжения мирного урегулирования, сообщает агентство Fars.

По его данным, они включают вывоз из Ирана и передачу США 400 кг урана, продолжение деятельности только одного из иранских ядерных объектов, а также отказ от разморозки заблокированных иранских активов.

Кроме того, Вашингтон заявляет об отказе от выплат компенсаций со стороны Штатов и отмечает, что вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решён во время переговоров.