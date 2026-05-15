Афганистан рассматривает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и отмечает интерес со стороны Москвы по этому вопросу. Об этом заявил журналистам министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

«Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов», – сказали Азизи.

Вместе с тем он указал на наличие единственного препятствия в реализации такой инициативы – это знание русского языка. Министр указал, что на данный момент над этим вопросом работает совместная комиссия с целью поиска общего решения и достижения результата.