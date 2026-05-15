Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о нестабильной погоде в Азербайджане в ближайшие дни.

Согласно информации, 17–18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди. Местами возможны кратковременные интенсивные осадки, сопровождающиеся грозами.

До вечера 18 мая в регионах страны также прогнозируются осадки с перерывами. В отдельных районах они могут усиливаться и носить кратковременный интенсивный характер. Вечером 16 мая осадки усилятся в восточных районах, ожидаются грозы и град, в высокогорных районах — снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные паводки на некоторых горных реках.