Официальное открытие бального зала в Белом доме состоится в 2028 году, сообщил президент США Дональд Трамп.

«У Китая есть бальный зал, так же должно быть и у США! Его строят с опережением графика, и он станет лучшим подобным зданием в США», – написал американский лидер в Truth Social.

Ранее американские СМИ сообщали, что сооружение бального зала в восточной части Белого дома за $300 млн планируется завершить летом 2028 года. Новое здание сможет вместить до 650 человек.