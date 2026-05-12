Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в деле об отмывании денег через элитный коттеджный городок «Династия» под Киевом.

Подозрения предъявлены бывшему руководителю офиса президента, экс-вице-премьеру, бизнесмену Тимуру Миндичу и еще четырем фигурантам. По версии следствия, через схему были легализованы более 460 млн гривен, включая $8,9 млн.

Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 12 мая Высший антикоррупционный суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.