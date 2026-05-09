В двух магазинах, расположенных в Бардинском районе, были похищены платежные терминалы, в кассах которых находились денежные средства на общую сумму 40 тысяч манатов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, информацию подтвердили в Бардинской региональной группе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Бардинского районного отделения полиции задержали подозреваемых в совершении преступления — Эльшада Ализаде и Айхана Гулиева. Их действия, включая момент кражи одного из терминалов, были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия продолжаются.