Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии на первом заседании Государственного собрания (однопалатного парламента) нового созыва. В его поддержку выступили 140 депутатов, против — 54, один воздержался.

Сразу после объявления итогов голосования, которое транслировалось в прямом эфире национальными телекомпаниями, Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства страны.

Он сменит на этом посту Виктора Орбана, который после 16 лет беспрерывного правления переходит со своей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в оппозицию.