Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13–17, днем — 23–28 градусов тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60–70%, днем — 50–55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в отдельных горных районах возможны кратковременные небольшие осадки, гроза и град. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–16, днем 23–28 градусов тепла. В горах ночью 5–10, днем — 15–20, местами до 25 градусов тепла.