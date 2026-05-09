Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут во Франции в 2027 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2.

«Да, я — кандидат на президентских выборах. Я подтверждаю, что сейчас выдвигаюсь в более благоприятных условиях, чем в 2021 году, когда я это сделал слишком поздно и моя партия «Патриоты» была заметно меньше», — сказал Филиппо.

Он отметил, что на прошлых выборах испытывал трудности со сбором подписей мэров для подтверждения участия в выборах — из 500 необходимых подписей он собрал лишь одну. В этот раз он надеется добиться лучших результатов и побороться за главный пост страны. В случае победы он пообещал добиваться выхода Франции из Евросоюза и НАТО.