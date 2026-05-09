Соединенные Штаты имеют преимущество в конфликте с Ираном и стремятся навсегда лишить его ядерных амбиций. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Сейчас как никогда ясно, что президент Трамп имеет все карты на руках, в то время как его команда по национальной безопасности работает над тем, чтобы навсегда положить конец ядерным амбициям Ирана», — сказала она телекомпании CNN.

Келли также заявила, что США «становятся сильнее в результате огромного успеха операции «Эпическая ярость», а Иран с каждым днем слабеет».