ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) во второй половине 2026 года завершит сделку по приобретению узбекского Davr Bank и начнет деятельность на рынке Узбекистана.

Об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

По его словам, переговоры по приобретению контрольного пакета акций частного банка в Узбекистане завершились успешно.

«Надеемся, что процессы получения разрешений и оформления будут оперативно завершены, и ABB — международный банковский бренд нашей страны — будет представлен в Узбекистане под названием ABB Davr Bank», — отметил Ибрагимов.

Кроме того, Ибрагимов сообщил, что согласно внешней аудиторской проверке, «Международный банк Азербайджана» завершил прошлый год с чистой прибылью в 404,5 миллиона манатов.

«Это на 12,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Также кредитный портфель банка в 2025 году увеличился на 12% по сравнению с 2024 годом, превысив 7 миллиардов манатов. Количество наших активных клиентов за год выросло на 15%», — подчеркнул он.