Третий раунд контактов между Ливаном и Израилем пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, сообщил агентству Anadolu высокопоставленный ливанский источник.

Встречи планируются в здании Госдепартамента США, точная дата и уровень представительства сторон пока не определены.

В апреле стороны уже провели две встречи при посредничестве США, включая переговоры с участием госсекретаря Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп выразил намерение принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. «Хезболла» называет контакты с Израилем капитуляцией.