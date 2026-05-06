В апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до 20,55 млн баррелей в сутки — это минимум с 1990 года, следует из опроса Bloomberg. Снижение связано с перебоями поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Сильнее всего добыча упала в Кувейте — на 470 тыс. баррелей, до 800 тыс. в сутки, что составляет менее трети от прежних объемов. При этом экспорт сократился незначительно — на 22 тыс. баррелей.

Опрос Bloomberg проводился до выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. Страна объявила о решении 1 мая. Она занимала третье место по добыче нефти в организации после Саудовской Аравии и Ирака. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива.

После выхода ОАЭ семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу в июне на 188 тыс. баррелей в сутки.