Ежегодный саммит Международный транспортный форум пройдет с 6 по 8 мая 2026 года в Конгресс-центре Лейпцига и традиционно соберет министров транспорта, представителей международных организаций, бизнеса и научного сообщества со всего мира.

С 2008 года форум объединяет делегации из 69 стран-членов, однако в последние годы география участников значительно расширилась — сегодня саммит посещают более 1200 человек из свыше 80 стран.

Темой форума в 2026 году будет «Финансирование устойчивого транспорта». Она станет частью трехлетней повестки (2025–2027), посвященной устойчивому развитию транспортных систем. В центре внимания — поиск решений для повышения эффективности, надежности и долгосрочной устойчивости транспортной инфраструктуры.

Председательство Азербайджана в ITF подчеркивает растущую роль страны в формировании международной транспортной политики и развитии глобальных логистических коридоров.